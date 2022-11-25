LG представила два новых игровых монитора с OLED-дисплеями

LG представила первый 27-дюймовый игровой OLED-монитор UltraGear OLED QHD. Кроме того корейский производитель анонсировал 45-дюймовый изогнутый монитор UltraGear OLED WQHD.

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45-дюймовый изогнутый игровой OLED-дисплей LG UltraGear OLED WQHD

LG UltraGear WQHD обладает изогнутым 44,75-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3440×1440 пикселей, частотой обновления 240 Гц и временем отклика GtG (от серого к серому) 0,03 мс. Дисплей поддерживает цветовую гамму (DCI-P3) 98,5%, глубину цвета 1,07B и 84 ppi.

Коэффициент контрастности составляет 1500000:1. Поверхность дисплея обработана антибликовым покрытием и мало-отражающим поляризатором переднего дисплея. Яркость экрана пока неизвестна. Угол обзора монитора равен 178°.

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Также стоит отметить поддержку технологий NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium, HDR10, наличие двух портов HDMI, одного DisplayPort, 3,5 мм аудио-разъёма, одного восходящего и двух нисходящих портов USB 3.0, и порта SPDIF.

27-дюймовый плоский игровой OLED-дисплей LG UltraGear OLED QHD

LG UltraGear OLED имеет разрешение QHD (2560×1440 пикселей), тонкую рамку и функциональную ножку с возможностью регулировки высоты, наклона, поворота вправо-влево и портретный режим.

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Что касается дисплея, это 10-битная панель с частотой обновления 240 Гц, иногда реакции 0.03 мс (GtG), поддержкой HDR10 и цветовым охватом 98,5% DCI-P3. Также производитель отмечает, что этот монитор проходит заводскую калибровку и поддерживает технологии адаптивной частоты AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC.

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