Крупнейший производитель России удвоит выпуск спутников

«Объем контрактов с начала года вырос на 10-15%. Речь идет об общем портфеле, куда входят как действующие контракты, так и новые. В ближайшие три года этот портфель имеет тенденцию к удвоению», — рассказал генеральный директор компании Евгений Нестеров.