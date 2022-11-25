Крупнейший производитель России удвоит выпуск спутников

«ИСС имени Решетнева», крупнейший производитель спутников России, планирует вдвое нарастить производство за 3 года, сообщается в Telegram-канале компании.
«Объем контрактов с начала года вырос на 10-15%. Речь идет об общем портфеле, куда входят как действующие контракты, так и новые. В ближайшие три года этот портфель имеет тенденцию к удвоению», — рассказал генеральный директор компании Евгений Нестеров.
Он отметил, что на данный момент портфель заказов компании составляет 500 млрд рублей — и большую часть роста портфеля составили заказы на компоненты орбитальной группировки «Сфера».
Нестеров пояснил, что компания должна перестроить свою производственную группу и перейти на серийное производство спутников.
Ранее глава «Роскосмоса» оценил оборот космической индустрии.
Он также рассказал, что хорошие темпы коммерциализации услуг показывают те страны, которые сумели сбалансировать экономические интересы правительств и частных инвесторов на уровне государственной политики.