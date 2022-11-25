Пик активности звездопадов Геминиды и Урсиды ожидается в декабре

Метеорные потоки Геминиды и Урсиды достигнут максимума активности в ночь на 14 декабря и 22 декабря соответственно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Фото: ТАСС ТАСС

Геминиды - один из самых мощных ежегодных метеорных потоков. Он действует с 4 по 17 декабря. В ночь с 13 на 14 декабря астрономы прогнозируют пик активности звездопада. Область вылета метеоров (радиант) будет находиться вблизи звезды Кастор в созвездии Близнецы.

Видео дня

"По прогнозам Международной метеорной станции (ММО) ожидается до 150 метеоров в час. Метеоры Геминид - белые и яркие. Они могут падать очень часто. <…> Условия наблюдения Геминид в 2022 году - неблагоприятны. Луна близка к последней четверти и помешает наблюдению метеоров", - уточнили в планетарии, добавив, что скорость потока будет невысока - около 35 км/с.

Поток Урсиды, наблюдаемый с 17 по 27 декабря, достигнет максимума активности в самую длинную ночь года - с 21 на 22 декабря. Его можно будет увидеть только в Северном полушарии.

"По скорости пролета метеоров поток очень схож с Геминидами, но по яркости и частоте его метеоры значительно слабее. <…> Ожидается до 10 метеоров в час. <…> Радиант находится недалеко от Северного полюса, в созвездии Малая Медведица. Для наблюдателей из Южного полушария Урсиды не видны", - также пояснили астрономы.

Условия наблюдения Урсид в 2022 году ученые назвали благоприятными. Луна, стремящаяся к новолунию (23 декабря), не помешает наблюдениям.

Затмение Марса

Среди декабрьских астрономических событий - затмение Марса Луной, которое совпадет с противостоянием Марса и полнолунием. Такие покрытия планет Луной всегда краткосрочны - продолжительность затмения не превышает одного часа.

"Восьма декабря утром произойдет сразу три астрономических события: полнолуние, противостояние Марса и покрытие Марса полной Луной. Все три явления произойдут утром, практически в одно время с 7:00 до 9:00 по московскому времени", - сказали в планетарии.

Блеск Марса в это время будет максимальным за двухлетний период, что создаст благоприятные условия для наблюдений за событием.