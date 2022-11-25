The Drive: КНР заместила российские двигатели на китайском истребителе J-15

КНР заместила российские двигатели АЛ-31Ф на китайских истребителях J-15. Об этом пишет издание The Drive. Автор статьи пишет, что 10 лет Китаю понадобилась после начала эксплуатации J-15, чтобы поставить в истребитель двигатель WS-10 собственного производства.
"Этот шаг предполагает полную уверенность в WS-10 в сложных военно-морских условиях и дальнейший отказ от Москвы в качестве поставщика двигателей", - говорится в публикации.
В издании полагают, что китайский двигатель получил не новый, а уже эксплуатировавшийся истребитель.
"Как бы то ни было, ни один боевой J-15 ранее не был замечен с WS-10", - отмечается в материале.
В начале ноября Китай на международном авиасалоне Airshow China 2022 в Чжухае показал уменьшенную модель истребителя шестого поколения.