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1 час назад

The Drive: КНР заместила российские двигатели на китайском истребителе J-15

Газета.Ru

КНР заместила российские двигатели АЛ-31Ф на китайских истребителях J-15. Об этом пишет издание The Drive. Автор статьи пишет, что 10 лет Китаю понадобилась после начала эксплуатации J-15, чтобы поставить в истребитель двигатель WS-10 собственного производства.

The Drive: КНР заместила российские двигатели на китайском истребителе J-15
Фото: US Navy PhotoUS Navy Photo

"Этот шаг предполагает полную уверенность в WS-10 в сложных военно-морских условиях и дальнейший отказ от Москвы в качестве поставщика двигателей", - говорится в публикации.

В издании полагают, что китайский двигатель получил не новый, а уже эксплуатировавшийся истребитель.

"Как бы то ни было, ни один боевой J-15 ранее не был замечен с WS-10", - отмечается в материале.

В начале ноября Китай на международном авиасалоне Airshow China 2022 в Чжухае показал уменьшенную модель истребителя шестого поколения.

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