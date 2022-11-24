Итоги AI Journey: новейшие разработки в сфере ИИ

Сегодня, 24 ноября, в России завершилась международная конференция Сбербанка по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2022. На ней, в частности, были презентованы новейшие разработки в сфере ИИ.

Фото: AIJ AIJ

По словам главы Сбера Германа Грефа, конференция приобретает все большую популярность — в 2022 году ее посмотрело более 50 миллионов людей из 180 стран мира. Он также отметил, что за последние два года Россия сделала в сфере ИИ «серьезный шаг вперед» и власти страны продолжают «создавать условия для развития данной технологии во всех сферах».

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Некоторые из имеющихся в РФ новейших разработок на конференции презентовал ряд ученых. В частности, сотрудник Лаборатории искусственного интеллекта Сбера Елена Соколова поведала о применении ИИ в сфере обработки медицинских изображений и текстовых данных о пациенте. По ее словам, искусственный интеллект уже в скором времени сможет ставить диагноз пациенту и проводить раннюю диагностику сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Профессор Сколтеха Иван Оселедец поведал об обучении моделей ИИ на суперкомпьютере Сбера «Кристофари». Он отметил, что его команде удалось снизить время данного процесса на 15%, тем самым уменьшив затраты на электроэнергию и углеродный след. Сотрудник Института искусственного интеллекта AIRI Семен Буденный сообщил, что ИИ уже помогает синтезировать новые материалы с улучшенными свойствами, в том числе квазикристаллы.

Также на конференции представили результаты работы специалистов с ИИ в сфере оптимизации машинного обучения и обучения с подкреплением, в рамках которого алгоритм постоянно взаимодействует со средой и получает от нее обратную связь в виде поощрений и наказаний. Спикерами по этим темам выступили доцент факультета цифровых трансформаций ИТМО Анна Калюжная и заведующий лабораторией на факультете компьютерных наук Высшей школы экономики Алексей Наумов.