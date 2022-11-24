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3 часа назад

Apple внезапно отказалась продавать дешёвый стилус для iPad

Ferra.ru

Инсайдер Дуан Руи рассказал, что в последние минуты перед презентацией в сентябре Apple внезапно отказалась от представления бюджетного стилуса Apple Pencil под кодовым названием Marker.

Apple внезапно отказалась продавать дешёвый стилус для iPad
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Цена устройства должна была составлять $49, или 2,9 тысяч рублей. Но недорогой стилус не мог бы определять силу нажатия и не имел бы аккумулятора. При этом устройство должно было получить совместимость с iPhone.

Руи отметил, что причины отказа Apple от презентации стилуса неизвестны. Предположительно, компания не захотела создавать конкуренцию между бюджетным стилусом и более дорогими моделями.

Наука и техника,Apple,
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