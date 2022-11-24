Путин: от успехов России в сфере ИИ зависит ее место в мире и суверенитет

Развитие искусственного интеллекта является одной из ключевых задач предстоящего десятилетия, поскольку от успехов России в этой сфере зависит ее место в мире и суверенитет. Об этом в ходе выступления на международной конференции по ИИ и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2022 заявил президент РФ Владимир Путин. Трансляция доступна на YouTube-канале «Комсомольской правды».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Путин уточнил, что стоящее перед РФ задача в ближайшие десять лет заключается именно в «массовом внедрении искусственного интеллекта» во все отрасли экономики, социальной сферы и системы госуправления страны.

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«Значение прорывов в сфере ИИ колоссально. Соперничество между государствами идет просто ожесточенное. От того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность страны», — отметил он.

По словам Путина, «по некоторым направлениям» в сфере искусственного интеллекта РФ уже «идет на шаг впереди» других государств, поскольку обладает научными достижениями и исследователями, которые «создают прорывные технологии новой эпохи».

При этом президент России подчеркнул, что переход на современную модель развития ИИ в стране требует «наведения порядка» в отраслях и четких сроков выполнения всех задач. Иначе получится «цифровой хаос», уверен он.

«Занимаясь цифровизацией и применением технологий искусственного интеллекта нужно безусловно сначала навести порядок в собственном хозяйстве. Второй элемент — это система проектного управления. Нужна четкая постановка задачи и сроков ее выполнения, нацеленность на конкретный, достижимый результат и обеспечение его необходимыми ресурсами», — пояснил Путин.

В связи с этим он поручил правительству подготовить проект указа об обновленной стратегии развития ИИ в России.