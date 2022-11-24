МС-21 окрасили в цвета авиакомпании "Россия"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Первый самолет МС-21 окрашен в цветовую гамму (ливрею) авиакомпании "Россия", но эксплуатироваться он будет корпорацией "Иркут". Об этом говорится в релизе "России".
"На данный момент современный российский среднемагистральный лайнер МС-21 проходит программу импортозамещения и еще не может быть внесен в свидетельство эксплуатанта, осуществляющего коммерческие перевозки. Опытный образец самолета МС-21 будет эксплуатироваться корпорацией "Иркут" для обучения пилотов-инструкторов авиакомпании "Россия". Кроме того, группой "Аэрофлот" совместно с производителем также будет вестись работа над дорожной картой выполнения технического обслуживания в аэропортах потенциальной маршрутной сети новых лайнеров", - сказано в сообщении.
При этом ранее заявлялось, что в 2022 году в контрольную эксплуатацию будет поставлено два самолета МС-21. Первым эксплуатантом самолета должна стать авиакомпания "Россия". Позже глава Ростеха Сергей Чемезов отмечал, что первые шесть серийных самолетов МС-21 будут поставлены в 2024 году.
МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса вместимостью от 163 до 211 пассажиров. В конце 2021 года самолет получил базовый сертификат типа, в декабре он совершил первый полет с российским композитным крылом.