МС-21 окрасили в цвета авиакомпании "Россия"

"На данный момент современный российский среднемагистральный лайнер МС-21 проходит программу импортозамещения и еще не может быть внесен в свидетельство эксплуатанта, осуществляющего коммерческие перевозки. Опытный образец самолета МС-21 будет эксплуатироваться корпорацией "Иркут" для обучения пилотов-инструкторов авиакомпании "Россия". Кроме того, группой "Аэрофлот" совместно с производителем также будет вестись работа над дорожной картой выполнения технического обслуживания в аэропортах потенциальной маршрутной сети новых лайнеров", - сказано в сообщении.