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5 часов назад

Первый самолет МС-21 окрасили в цвета авиакомпании "Россия"

ТАССиещё 1

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Первый самолет МС-21 окрашен в цветовую гамму (ливрею) авиакомпании "Россия", но эксплуатироваться он будет корпорацией "Иркут". Об этом говорится в релизе "России".

МС-21 окрасили в цвета авиакомпании "Россия"
Фото: АК "Россия"АК "Россия"

"На данный момент современный российский среднемагистральный лайнер МС-21 проходит программу импортозамещения и еще не может быть внесен в свидетельство эксплуатанта, осуществляющего коммерческие перевозки. Опытный образец самолета МС-21 будет эксплуатироваться корпорацией "Иркут" для обучения пилотов-инструкторов авиакомпании "Россия". Кроме того, группой "Аэрофлот" совместно с производителем также будет вестись работа над дорожной картой выполнения технического обслуживания в аэропортах потенциальной маршрутной сети новых лайнеров", - сказано в сообщении.

При этом ранее заявлялось, что в 2022 году в контрольную эксплуатацию будет поставлено два самолета МС-21. Первым эксплуатантом самолета должна стать авиакомпания "Россия". Позже глава Ростеха Сергей Чемезов отмечал, что первые шесть серийных самолетов МС-21 будут поставлены в 2024 году.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса вместимостью от 163 до 211 пассажиров. В конце 2021 года самолет получил базовый сертификат типа, в декабре он совершил первый полет с российским композитным крылом.

Наука и техника,Сергей Чемезов,Иркут,Авиакомпания Россия,Аэрофлот,
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