В России появятся очередные аналоги Instagram, TikTok и Zoom

Правительству показали проекты российских аналогов TikTok, Zoom и заблокированного в России Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской). Некоторые аналоги правительству понравились, пишет РБК со ссылкой на участников рынка.

Фото: Богданов Степан / Фотобанк Лори Богданов Степан / Фотобанк Лори

За импортозамещение в IT отвечают индустриальные центры компетенций. Туда разработчики должны отправлять свои идеи по продуктам для промышленности, строительства, фармацевтики и других отраслей экономики. В области коммуникационных сервисов правительство предварительно одобрило несколько проектов.

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Аналог TikTok — соцсеть Sunlight Play. Заявленная цель создания: «реализация концепции полезной социальной сети, создание площадки поддержания информационного суверенитета при работе с молодежью». Разработчик — компания «ГРИ». Заменитель Skype — сервис корпоративной видеосвязи — NEW: TrueConf Enterprise 2.0. Разработчик — «ТКС». Альтернатива Zoom — сервис видеоконференцсвязи Dion для сегмента b2b. Разработчик — «Иннотех». «Почта 2.0» — от «Новых облачных технологий». И аналог Instagram — соцсеть Looky. Разработчик — компания «Мотивационные решения».

Что-то из этого нужно создать, что-то доработать, но у всего этого уже есть российские аналоги, развивающиеся на рыночных условиях, указывает генеральный директор группы компаний ComNews Леонид Коник:

Леонид Коник, генеральный директор группы компаний ComNews: «Есть не один, не два и не три отечественных программных продукта в каждом из заявленных классов. Например, если мы говорим об аналогах Zoom, мне только на память приходят с десяток отечественных видеоплатформ. Например, VideoMost, Webinar Meetings, Jazz от «Сбера», «Яндекс.Телемост», «Видеозвонки Mail.ru», «Сферум». Огромное количество продуктов. Зачем делать еще один или даже один из них дорабатывать за государственный счет? Мне искренне непонятно».

Что касается денег. На создание очередного российского Instagram, по оценкам разработчиков, нужно почти полмиллиарда рублей, 368 млн из которых компания хочет получить в виде гранта. На российский TikTok нужно почти 286 млн рублей, в том числе 200 млн бюджетных денег. Доработка NEW: TrueConf Enterprise потребует 162 млн рублей, из которых почти 130 млн должны быть выделены через грант. На аналог Zoom Dion нужно почти 319 млн рублей — при 255 млн из бюджета. Больше 1 млрд рублей — на «Почту 2.0», но в данном случае деньги даст заказчик — «Росатом».

Что касается сумм, запрошенных на создание соцсетей, то, как говорится, для Атоса это слишком много, а для графа Де ла Фер — слишком мало. Комментирует автор телеграм-канала «Интернет-аналитика» Алексей Никушин:

Алексей Никушин, автор телеграм-канала «Интернет-аналитика»: «Та сумма, которая озвучена, очень маленькая. Эта сумма позволяет нанять несколько десятков высококлассных специалистов, разработчиков, аналитиков, тестировщиков, возможно, маркетологов, которые будут в течение года работать над созданием этого проекта».

Которым в итоге никто пользоваться не будет, продолжает эксперт. Исходя из всего вышесказанного главный редактор Content Review Сергей Половников приходит к следующему выводу:

Сергей Половников, главный редактор Content Review: «На что собираются выделять деньги? И самое главное: кому? Нет, я понимаю, что голод, тяжелые времена, надо как-то товарищей поддержать. Но, мне кажется, эффект будет примерно такой же, как в Турции, где снимают импортозамещающие фильмы. Они сняли «Терминатор», очень крутой фильм получился. Или в Индии, например, боевики тоже отличные. Перспективы — ноль. За людей можно только порадоваться: переживут это тяжелое время».