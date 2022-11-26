7 лучших приложений для водителей

Любой уважающий себя водитель знает, что во время езды нельзя отвлекаться на мобильный телефон, но иногда все-таки очень нужно ответить на важный звонок или сообщение. Специально для этого существуют приложения, которые позволяют пользоваться смартфоном, не отвлекаясь от дороги. Портал makeuseof.com собрал самые полезные приложения для водителей.

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Первое приложение, которое сразу же приходит в голову — это стандартный «Google Ассистент», предустановленный практически на все Android-смартфоны. Режим «На автомобиле» позволяет совершать звонки, отправлять сообщения и использовать различные приложения при помощи голосового управления. Иными словами, вы можете пользоваться телефоном, совершенно не отвлекаясь от вождения.

Drivemode выполняет примерно те же функции: это голосовой помощник, который помогает пользоваться телефоном, не отрывая рук от руля. Он способен звонить, набирать сообщения и воспроизводить музыку, а также подсказывает, кто именно звонит вам при входящем вызове. Помимо этого, Drivemode может запускать и другие приложения.

TextDrive, как можно догадаться по названию, позволяет вам безопасно отправлять текстовые сообщения, причем речь не только об SMS: приложение поддерживает в том числе и сторонние мессенджеры, такие как WhatsApp, Skype и Slack. TextDrive работает в фоновом режиме, и вы можете активировать его в любой момент.

AutoMate — это универсальный помощник, который поддерживает все функции, которые только могут понадобиться в дороге: от голосового управления приложениями до навигатора и воспроизведения медиа. Покупка премиум-версии также открывает управление жестами и множество опций персонализации.

Голосовой помощник Google позволяет Android-смартфону распознавать голос владельца, чтобы тот мог пользоваться телефоном без рук. Приложение способно открывать другие утилиты, зачитывать текст в сообщениях и на страницах, просматривать веб-сайты и совершать звонки. Примечательно, что вы можете настроить темп голосового чтения и оттенок голоса, что поможет телефону точнее распознавать команды.

Еще один неплохой помощник с функцией навигатора. AutoZen помогает делать звонки и управлять другими приложениями через голос, а также поддерживает экран телефона разблокированным, чтобы вам не приходилось открывать его каждый раз, когда вы хотите что-то посмотреть.