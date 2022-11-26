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55 минут назад

7 лучших приложений для водителей

Мария Иванова

Любой уважающий себя водитель знает, что во время езды нельзя отвлекаться на мобильный телефон, но иногда все-таки очень нужно ответить на важный звонок или сообщение. Специально для этого существуют приложения, которые позволяют пользоваться смартфоном, не отвлекаясь от дороги. Портал makeuseof.com собрал самые полезные приложения для водителей.

7 лучших приложений для водителей
Фото: ТАССТАСС

«Google Ассистент»

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Первое приложение, которое сразу же приходит в голову — это стандартный «Google Ассистент», предустановленный практически на все Android-смартфоны. Режим «На автомобиле» позволяет совершать звонки, отправлять сообщения и использовать различные приложения при помощи голосового управления. Иными словами, вы можете пользоваться телефоном, совершенно не отвлекаясь от вождения.

Drivemode

Drivemode выполняет примерно те же функции: это голосовой помощник, который помогает пользоваться телефоном, не отрывая рук от руля. Он способен звонить, набирать сообщения и воспроизводить музыку, а также подсказывает, кто именно звонит вам при входящем вызове. Помимо этого, Drivemode может запускать и другие приложения.

TextDrive

TextDrive, как можно догадаться по названию, позволяет вам безопасно отправлять текстовые сообщения, причем речь не только об SMS: приложение поддерживает в том числе и сторонние мессенджеры, такие как WhatsApp, Skype и Slack. TextDrive работает в фоновом режиме, и вы можете активировать его в любой момент.

AutoMate

AutoMate — это универсальный помощник, который поддерживает все функции, которые только могут понадобиться в дороге: от голосового управления приложениями до навигатора и воспроизведения медиа. Покупка премиум-версии также открывает управление жестами и множество опций персонализации.

Voice Access

Голосовой помощник Google позволяет Android-смартфону распознавать голос владельца, чтобы тот мог пользоваться телефоном без рук. Приложение способно открывать другие утилиты, зачитывать текст в сообщениях и на страницах, просматривать веб-сайты и совершать звонки. Примечательно, что вы можете настроить темп голосового чтения и оттенок голоса, что поможет телефону точнее распознавать команды.

AutoZen

Еще один неплохой помощник с функцией навигатора. AutoZen помогает делать звонки и управлять другими приложениями через голос, а также поддерживает экран телефона разблокированным, чтобы вам не приходилось открывать его каждый раз, когда вы хотите что-то посмотреть.

AGAMA Car Launcher

AGAMA Car Launcher — премиальный помощник для водителей, который интерфейсом напоминает спидометр автомобиля. На главном экране он показывает дату, время и температуру, но там же доступны и другие опции: музыка, приложения на телефоне, интернет, радио и настройки. Помимо этого, AGAMA Car Launcher можно настроить конкретно под ваш автомобиль, выбрав марку в параметрах приложения. Но, в отличие от многих других голосовых ассистентов, эта программа не бесплатна: после 30-дневного пробного периода его необходимо купить.

Наука и техника,Google,
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