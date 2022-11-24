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58 минут назад

В Samsung прокомментировали задержку возобновления поставок в РФ

Лера Букина

В пресс-службе Samsung сообщили, что руководство компании пока не приняло решения о возобновлении поставок в РФ. Там добавили, что пока они находятся на этапе приостановки, передает РИА Новости.

Напомним, что Samsung решил приостановить поставки в страну еще весной. На это, как отмечалось, повлияли политические события. Также компания указывала на «физическую невозможность» поставок.

Ранее «Известия», ссылаясь на источники в компаниях-партнерах, проинформировала о задержке официального возобновления продаж техники Samsung в России. Подчеркивалось, что запуск откладывается на неопределенный срок.

До этого издание сообщило, что южнокорейская технологическая корпорация Samsung приступила к активному набору персонала на территории РФ. Издание указало на наличие 22 вакансий в московском офисе фирмы. В частности, компания заинтересована в старшем специалисте по маркетингу.

Apple обратилась к Samsung за комплектующими

Как сообщил ранее «Коммерсант», российский рынок бытовой техники активно пополняется брендами из России, Китая и Турции. Вместе с тем позиции прежних лидеров рынка – Samsung, Bosch, LG, Electrolux - падают.

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