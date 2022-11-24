В пресс-службе Samsung сообщили, что руководство компании пока не приняло решения о возобновлении поставок в РФ. Там добавили, что пока они находятся на этапе приостановки, передает РИА Новости.

Напомним, что Samsung решил приостановить поставки в страну еще весной. На это, как отмечалось, повлияли политические события. Также компания указывала на «физическую невозможность» поставок.

Ранее «Известия», ссылаясь на источники в компаниях-партнерах, проинформировала о задержке официального возобновления продаж техники Samsung в России. Подчеркивалось, что запуск откладывается на неопределенный срок.

До этого издание сообщило, что южнокорейская технологическая корпорация Samsung приступила к активному набору персонала на территории РФ. Издание указало на наличие 22 вакансий в московском офисе фирмы. В частности, компания заинтересована в старшем специалисте по маркетингу.