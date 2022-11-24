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3 часа назад

РБК: властям показали проекты российских аналогов TikTok и Instagram*

Газета.Ru

Индустриальный центр компетенций по направлению «коммуникационные сервисы» одобрил несколько проектов, которые могут заменить зарубежные социальные сети, в том числе TikTok и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников ИТ-рынка.

Представлены проекты российских аналогов TikTok и Instagram*
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что среди предварительно одобренных правительством проектов представлены соцсеть Looky (обладает функцией переноса контента из Instagram и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Создатели проекта (ООО «Мотивационные решения») рассчитывают привлечь аудиторию из Белоруссии, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов. При получении гранта от правительства первую версию Looky планирует представить в 2024 году

Соцсеть Sunlight Play от ООО «ГРИ» должна заменить TikTok. Разработчики просят предоставить деньги для «полезной социальной сети, создания площадки поддержания информационного суверенитета при работе с молодежью».

АО «ТКС» представила сервис корпоративной видеосвязи — NEW: TrueConf Enterprise 2.0. Как утверждает компания, этот девайс мог бы стать аналогом Microsoft Skype.

Ранее сообщалось, что соцсеть Instagram заявила о приостановке тестирования новой системы полноэкранной ленты из-за большого количества жалоб со стороны пользователей. Они посчитали, что сервис начинает все больше и больше походить на TikTok.

* владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена

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