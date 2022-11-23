Китай решил отказаться от чипов из кремния ради победы над США

Компании из Китая решили в ускоренном темпе отказаться от кремния при производстве новых чипов и заменить его на графен. Об этом сообщает издание Wccftech.

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Отмечается, что окончательное решение об изменении устройства процессоров приняли на Международной конференции по инновациям в области графена. Специалисты из КНР заверили, что графен прочнее кремния и потребляет меньше энергии, что сделает возможным повышение производительности полупроводников примерно в 10 раз.

Согласно данным Wccftech, Chint Group, Шанхайский институт электронных кабелей, Шанхайская платформа графеновой промышленности и многие другие учреждения будут совместно работать над повсеместным внедрением технологии на китайских производствах.

Спикеры конференции указали, что графен как материал обладает крайне высокой подвижностью электронов из-за малого процента примесей на поверхности. Другим достоинством графена, по мнению специалистов из КНР, является то, что материал в 200 раз прочнее стали, но весит крайне мало — меньше одного миллиграмма на квадратный метр.

Ключевым недостатком графена назвали его высокую стоимость по сравнению с кремнием. Однако в Китае посчитали этот минус незначительным, учитывая возможность ускорить уход от кремния и выйти вперед в гонке с США за самые быстрые чипы. В США компании тестировали разработки процессоров на графене, но ни одна не была запущена в массовое производство.