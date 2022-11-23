Пользователей Android предупредили об опасном вирусе в Google Play

В Google Play появился вирус Sharkbot, который маскируется под файловые менеджеры и крадет пользовательские данные после установки. Об этом в новом отчете сообщили специалисты по информационной безопасности из компании Bitdefender.

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Отмечается, что непосредственно в Google Play злоумышленники загружают «чистые» установочные файлы без вредоносной нагрузки. Однако она активируется после того, как приложение попадает на смартфон жертвы. После установки дроппер связывается с сервером злоумышленников и скачивает компоненты, необходимые для запуска вируса.

Приложение заблаговременно запрашивает много видов доступа к управлению Android. Как правило, это не вызывает беспокойства у пользователя, поскольку для файловых менеджеров характерно такое поведение.

После настройки вирус атакует банковские приложения. Когда пользователь запускает клиент финансовой организации, Sharkbot поверх него открывает экран с требованием ввести логин и пароль от личного кабинета. Как только пользователь их вводит, злоумышленники взламывают жертву и списывают с ее счетов деньги.