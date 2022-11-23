Эксперт рассказал, что делать после падения телефона в сугроб

После падения телефона в снег не рекомендуется сразу же отогревать его, а также ставить на зарядку, считает преподаватель в Московской школе программистов Кирилл Ситнов. По его словам, такие действия являются разрушительными для телефона. Об этом сообщает "Газета.ру".

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Эксперт подчеркнул, что вода – это самая опасная жидкость для гаджета. После попадания в сугроб, снег может проникнуть в разъемы, динамики и микрофоны, предупредил Ситнов. А резкий переход в тепло может стать причиной таяния снега.

Для начала, отметил специалист, следует попытаться вытряхнуть все из корпуса гаджета. Особенно это касается зарядного порта и гнезда для наушников, а также динамиков и микрофона.

"Для чистки разъемов можно использовать ушные палочки и зубочистки, но ни в коем случае не металлические предметы – это навредит поверхности смартфона или работоспособности контактов", – пояснил Ситнов.

Сразу ставить устройство на зарядку строго запрещается. Это может стать причиной возникновения конденсата из-за нагрева, заключил эксперт.