SpaceX вывела на орбиту Eutelsat 10B

Компания SpaceX вывела на орбиту спутник связи Eutelsat 10B французской компании Eutelsat на ракете-носителе тяжелого класса Falcon 9. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую компанию.

«Вывод [на орбиту] Eutelsat 10B подтвержден», — говорится в сообщении SpaceX.

Запуск ракеты с европейским спутником осуществили во вторник в 21:57 по времени Восточного побережья США (05:57 23 ноября мск) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Eutelsat 10B разработан компанией Thales Alenia Space на платформе Spacebus NEO.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация планирует собирать по спутнику в день.