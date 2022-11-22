СМИ: Цукерберг может уйти с поста главы Meta в 2023 году

Американский медиамагнат Марк Цукерберг может в 2023 году покинуть должность главы корпорации Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Leak.

По данным портала, Цукерберг «намерен в следующем году уйти с должности». Его решение об уходе якобы не повлияет на деятельность метавселенной.

Отмечается, что в компании оперативно отреагировали на появившиеся в СМИ публикации об отставке.

В частности, представитель Meta Энди Стоун назвал сообщения в СМИ о том, что Цукерберг планирует покинуть пост главы корпорации, не соответствующими действительности.

«Это неправда», - заявил он в Twitter.