Как узнать пароль от WiFi

Пароль от Wi-Fi легко потерять, но иногда тяжело найти — особенно если вы хотите подключить к сети какое-нибудь новое устройство. Портал howtogeek.com рассказал, как отыскать пароль от вашей беспроводной сети на Windows и macOS.
Если ваш роутер все еще использует стандартные имя и пароль, то найти их будет не сложно. Для начала, отыщите ваш роутер и внимательно рассмотрите его. Где-то на корпусе устройства должна быть наклейка, содержащая SSID (имя беспроводной сети) и пароль. Если вы или сотрудники оператора связи, проводившие Интернет, не меняли эти данные, то их можно использовать, чтобы подключиться к сети. Иногда имя и пароль также повторяются в инструкции, которая идет в комплекте. На крайний случай попробуйте пробить вашу модель роутера на сайте RouterPasswords: там собраны популярные комбинации логина-пароля для роутеров от разных производителей.
Если компьютер или ноутбук уже подключены к сети Wi-Fi (или подключались к ней хотя бы один раз), то операционная система запомнит пароль — и его спокойно можно найти в настройках системы.
На Windows 8 и 10 для этой цели придется использовать командную строку, но ничего сложного здесь тоже нет. Нужно лишь знать последовательность команд.
На Mac проверить пароль можно примерно тем же способом, что и на Windows 7 — в настройках системы.