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1 час назад

Как узнать пароль от WiFi

Мария Иванова

Пароль от Wi-Fi легко потерять, но иногда тяжело найти — особенно если вы хотите подключить к сети какое-нибудь новое устройство. Портал howtogeek.com рассказал, как отыскать пароль от вашей беспроводной сети на Windows и macOS.

Как узнать пароль от WiFi
Фото: ТАССТАСС

Проверьте стандартный пароль вашего роутера

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Если ваш роутер все еще использует стандартные имя и пароль, то найти их будет не сложно. Для начала, отыщите ваш роутер и внимательно рассмотрите его. Где-то на корпусе устройства должна быть наклейка, содержащая SSID (имя беспроводной сети) и пароль. Если вы или сотрудники оператора связи, проводившие Интернет, не меняли эти данные, то их можно использовать, чтобы подключиться к сети. Иногда имя и пароль также повторяются в инструкции, которая идет в комплекте. На крайний случай попробуйте пробить вашу модель роутера на сайте RouterPasswords: там собраны популярные комбинации логина-пароля для роутеров от разных производителей.

Как найти пароль от Wi-Fi на Windows 7

Если компьютер или ноутбук уже подключены к сети Wi-Fi (или подключались к ней хотя бы один раз), то операционная система запомнит пароль — и его спокойно можно найти в настройках системы.

  • Нажмите на значок беспроводной сети правой клавишей мыши.
  • Откройте «Параметры сети и Интернет».
  • Нажмите на название беспроводной сети, которая вам нужна.
  • Перейдите в меню «Свойства беспроводной сети» — «Безопасность».
  • Поставьте галочку под пунктом «Показать пароль».

Как найти пароль от Wi-Fi на Windows 10

На Windows 8 и 10 для этой цели придется использовать командную строку, но ничего сложного здесь тоже нет. Нужно лишь знать последовательность команд.

  • Откройте меню «Пуск».
  • Введите в поиск «Командная строка» (или cmd) и нажмите Enter.
  • Скопируйте в командную строку netsh wlan show profiles и вновь нажмите Enter.
  • На экране появится список беспроводных сетей, к которым вы подключались ранее.
  • Чтобы найти пароль для нужной, скопируйте в строку команду netsh wlan show profile name=profilename key=clear, но замените profilename на название сети. Нажмите Enter.
  • Пароль появится в строке Key Content.

Как найти пароль от Wi-Fi на macOS

На Mac проверить пароль можно примерно тем же способом, что и на Windows 7 — в настройках системы.

  • Нажмите горячие клавиши Command + Пробел.
  • Введите в поиск «Связка ключей» и нажмите Enter.
  • На экране появится список подключений. Выделите нужное кликом мыши и нажмите на кнопку «i» в нижней части окна, прямо под списком.
  • Нажмите «Показать пароль».
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