Названы номинанты премии Russian Creative Awards

Эксперты Российской национальной премии в сфере креативных индустрий определили шорт-лист из 50 финалистов, претендующих на награду для креативного сообщества в десяти номинациях. Всего на премию было подано около двух тысяч заявок почти со всех регионов России.

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В этом году учреждена 11-я «Специальная номинация», в которой победителя выберет Организационный комитет Премии из общего числа заявок. Результат будет объявлен 1 декабря.

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В номинации «Человек года» представлены дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, государственный и банковский деятель, председатель правления Сбербанка Герман Греф, основатель и генеральный продюсер компании Yellow, Black and White Эдуард Илоян, художник Дмитрий Аске, генеральный директор Rutube Александр Моисеев.

В номинации «Креативное пространство» представлены: Севкабель Порт в Санкт-Петербурге, культурные пространства в Пакгаузах в Нижнем Новгороде и арт-резиденция «Выкса» в Нижегородской области, творческий индустриальный кластер «Октава» в Туле и Центр современного искусства «Сияние» в городе Апатиты Мурманской области.

В номинации «Культурный код» определены следующие финалисты: проект на стыке моды, культуры и народных промыслов «Россия.Горизонты» от Фонда народно-художественных промыслов «Рустрендс» при поддержке гранта Президентского фонда культурных инициатив; крупнейший открытый цифровой архив и лаборатория узоров России «Орнамика»; фестиваль «Русские сезоны»; цикл образовательных серий со Смешариками — «Азбука дружбы народов» от группы компаний «Рики» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и часовая мануфактура «Ракета» в Петергофе.

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«Событием года» могут стать: международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, музыкальный фестиваль в Самаре «САМ.ФЕСТ», первая московская неделя моды на территории Российской Федерации, фестиваль уличной культуры, молодежи, искусства, музыки и кино VK Fest, фестиваль музыки и фейерверков «Столица закатов» в Нижнем Новгороде.

В номинации «Креативный регион» представлены: Красноярский край, Республика Татарстан, Якутия, Нижегородская и Тюменская области.