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3 часа назад

Маск анонсировал нововведения в Twitter

Илья Родин

Бизнесмен Илон Маск, новый владелец Twitter, заявил на брифинге, что сервис будет шифровать личные сообщения. Кроме того, будут добавлены зашифрованные видео- и аудиозвонки между аккаунтами. Об этом пишет портал Verge.

Маск анонсировал нововведения в Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По оценке Маска, это даст возможность исключить утечку данных и случаи шпионской деятельности в соцсети.

«Мы желаем, чтобы пользователи могли общаться, не беспокоясь о своей конфиденциальности», - заявил предприниматель.

Напомним, что ранее в суд в Калифорнии (США) был подан иск против компании Twitter. В нем говорилось, что соцсеть использовала персональные данные пользователей для таргетинга. С этим столкнулись свыше 140 млн пользователей.

Руководство компании, чтобы уладить дело, согласилось выплатить штраф в размере $150 млн. Кроме того, соцсеть обязалась разработать комплексную программу по защите данных.

Наука и техника,Илон Маск,
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