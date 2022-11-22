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5 часов назад

В вымирании мадагаскарских гигантских лемуров обвинили скотоводов, а не охотников

Газета.Ru

Исчезновение мегафауны Мадагаскара коррелирует с изобилием древесного угля и домашнего скота. Об этом сообщает пресс-служба Института геоантропологии Общества Макса Планка.

В вымирании мадагаскарских гигантских лемуров обвинили скотоводов
Фото: Smokeybjb/Wikimedia CommonsSmokeybjb/Wikimedia Commons

Эндемичная мегафауна исчезла с Мадагаскара примерно 1000 лет назад, еще до прибытия европейцев. До этого на острове обитали карликовые бегемоты, гигантские лемуры и Plesiorycteropus — «земляной поросенок». Вымирание этих животных традиционно связывают с деятельностью аборигенов острова, которые охотились на них.

Новое исследование показывает, что основной причиной вымирания этих животных была не охота. Ученые провели раскопки в трех мадагаскарских прудах и пещере, исследовали ископаемые останки и провели их радиоуглеродное датирование. Оказалось, что мегафауна Мадагаскара пережила несколько засушливых периодов за последние 6000 лет, перемещаясь по мере необходимости, когда местные водные ресурсы были скудными. Признаки человеческой деятельности, в том числе видоизмененные кости и панцири, начали появляться в течение последних 2000 лет.

Однако в период около 1000 лет назад исследователи обнаружили резкое увеличение количества древесного угля и костей домашних животных, таких как зебу (крупный рогатый скот) и собаки. Время этих антропогенных изменений соответствует исчезновению мегафауны.

«Результаты показывают, что изменение пространства путем сжигания лесов для интродуцированных пастбищных видов привело к исчезновению крупных животных на острове, а не простое присутствие охотников», — говорит Шон Хиксон, руководитель исследования.

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