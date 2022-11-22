Какие процессы происходят внутри ядра Земли

Специалисты до сих пор не могут точно сказать, что происходит в ядре нашей планеты. Все данные, которые есть на сегодня об этом, получены при помощи изучения метеоритов, которые схожи по составу с Землёй, и сейсмограмм. Известно, что ядро Земли защищает жизнь на планете.

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Сейчас всё ещё нет способов, которые позволили бы напрямую изучить строение ядра Земли. Проблема в том, что даже в Кольской скважине, глубина которой равняется 12 км, температура уже составляет 220 градусов по Цельсию, а если опускаться ещё ниже, то температура будет выше. На сегодняшний день не существует аппаратуры, которая бы могла выдержать подобную жару.

Однако всё же учёным удалось узнать немного о ядре Земли. Это получилось благодаря сейсмографии. Для этого эксперты изучили колебания от ядерных испытаний или землетрясений. Так удалось понять состав ядра и его характеристики.

В 1990-х годах стало известно, что ядро опережает вращение Земли и иногда отстаёт от него. Также оказалось, что ядро способно менять ещё и направление вращения. Причём разные слои ядра вращаются в разные стороны: так, внешнее жидкое ядро - с востока на запад, внутреннее - наоборот.

Сегодня учёные знают, что радиус ядра равняется 3,5 тыс. км. Разделяется ядро на жидкое внешнее и твёрдое внутреннее. Кроме того, само ядро составляет 15 % от объёма планеты, а масса ядра - 30 %.

Специалисты определили, что где-то на 85 % ядра занимает железо, 10 % - никель. А насчёт остальных 10 % пока точно неясно, но учёные думают, что это кислород либо углерод.

Температура внутреннего ядра - 6000 градусов. Остаётся твёрдым ядро и не плавится благодаря высокому атмосферному давлению. В 2015 году выяснилось также, что внутри этого ядра есть ещё одно.