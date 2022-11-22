Французским школьникам запретили Microsoft Office и Google docs

Министр национального образования и молодежи Франции Пап Ндьяй заявил, что бесплатные версии Microsoft Office 365 и Google Workplace не должны использоваться в школах. Об этом пишет издание Theregister.

Ранее член Национальной ассамблеи Франции Филипп Латомб сообщил Ндиайе, что бесплатная версия Microsoft Office 365, представляет собой форму незаконного демпинга. На это Министерство национального образования подтвердило, что французские контракты на государственные закупки требуют «рассмотрения».

«Поэтому предложения бесплатных услуг в принципе исключены из сферы государственных закупок», — говорится в заявлении министерства.

Это относится и к другим бесплатным сервисам, таким как Google Workspace for Education. Платные версии этих облачных сервисов могут быть вариантом, если они еще не были запрещены из-за опасений по поводу безопасности данных.

Таким образом, французские власти считают, что облачные сервисы Microsoft и Google, которые хранят данные в США, не соответствуют европейским нормам в отношении личных данных.