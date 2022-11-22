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6 часов назад

Сооснователь Neuralink создал зрительный имплант

Lenta.ru

Один из основателей Neuralink Макс Ходак представил имплант для людей с проблемами зрения. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Сооснователь Neuralink создал зрительный имплант
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Зрительный имплант был разработан компанией Science Corp, которую возглавляет сооснователь Neuralink Макс Ходак. Устройство представляет собой пленку, которая устанавливается поверх сетчатки. Имплант может обрабатывать сигналы и отправлять информацию носителю.

Имплант устанавливается хирургическим путем. Пленка шириной два миллиметра передает данные на процессор, встроенный в специальные очки. Их должен носить пациент после операции. Созданное Science Corp устройство было протестировано на кроликах, Ходак собирается начать тестировать аппарат на людях в ближайшие годы.

«Мы начинаем с очень ограниченных групп пациентов с серьезными неудовлетворенными потребностями», — отметил Макс Ходак.

По его словам, в будущем имплант можно будет использовать не только для устранения проблем со зрением — девайс позволит расширить возможности человека.

Журналисты отметили, что Ходак покинул стартап Neuralink Илона Маска в 2021 году. Неизвестно, ушел ли специалист по своему желанию или был уволен.

В начале ноября специалисты из Калифорнийского университета создали нейроимплант для парализованных людей, который помогает ускорять процесс озвучивания мыслей. Гаджет представляет собой мозговой имплантат с электродами, а также нейросеть, которая распознает активность мозга.

Наука и техника,Макс Ходак,
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