Лучшие менеджеры паролей для ПК и мобильных

Если вы подписаны на множество онлайн-сервисов и регулярно пользуетесь десятками разных сайтов, то прекрасно знаете, как сильно менеджеры паролей облегчают жизнь. Мы собрали подборку отличных менеджеров, которыми можно пользоваться бесплатно.

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Bitwarden — это менеджер паролей на базе открытого исходного кода. Программа пользуется большой популярностью среди информационных специалистов благодаря обширному функционалу и впечатляющему набору инструментов. Bitwarden поддерживает синхронизацию между разными платформами, импорт паролей из других менеджеров, настройку выделенного хранилища, подтверждение личности по биометрии, двухфакторную аутентификацию… Иными словами, все самые необходимые инструменты доступны бесплатно. Платная подписка лишь добавляет дополнительные бонусы, вроде проверки паролей на надежность и быстрой техподдержки.

Еще одна популярная среди энтузиастов программа. Интерфейс KeePassXC выглядит архаично на фоне многих конкурентов, однако сам по себе менеджер крайне функциональный за счет большой библиотеки пользовательских плагинов — это один из главных плюсов открытого исходного кода. KeePassXC способен держать пароли как в облаке, так и в локальном хранилище, что дает максимальный контроль над тем, как именно хранятся данные. Отличная опция для более опытных пользователей ПК.

Менеджер паролей отечественной разработки, который уже долгое время получает сплошь положительные отзывы. SafeInCloud поддерживает синхронизацию с рядом облачных хранилищ, способен сам генерировать безопасные пароли и встраивается в браузеры на персональных компьютерах. Это одна из самых простых и эргономичных программ своего рода, но имейте ввиду, что за версию для Android (и синхронизацию между платформами) нужно заплатить, приобретя лицензию — никаких подписок SafeInCloud не предлагает.

Менеджер от создателей антивирусной программы AVG. Sticky Password способен хранить не только данные учетных записей для веб-страниц, но и пароли для сторонних приложений: например, информацию всяческих игровых аккаунтов. Программа также поддерживает цифровой кошелек, защищенные заметки, портативную версию для USB-накопителей и двухфакторную аутентификацию, однако синхронизация данных между устройствами доступна только платным подписчикам.