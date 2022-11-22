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9 часов назад

Россиян атаковали в мессенджерах мошенники

Лера Букина

Злоумышленники теперь активно используют мессенджеры для реализации своих схем. Такая явная тенденция стала прослеживаться с ноября текущего года, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу компании «МегаФон».

Интернет-мошенники атаковали россиян в мессенджерах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам эксперта по расследованиям фрод-инцидентов «МегаФона» Бориса Лопатина, мошенники направляют ссылки на фейковые онлайн-казино и инвестиционные платформы. Если человек перейдет по одной из них, то он увидит предложение ответить на несколько примитивных вопросов. Сделав это, он якобы сможет что-то выиграть, например, iPhone.

Для того чтобы получить «приз», нужно лишь поделиться ссылкой на эту акцию со списком контактов. Однако это обман, предупреждает собеседник.

Аферисты постоянно дополняют свои схемы новыми деталями, однако все они похожи. В итоге мошенники под предлогом получения выигрыша убеждают людей переводить «комиссию», а также передавать конфиденциальную или банковскую информацию.

Опасность такого варианта обмана заключается в усыплении бдительности жертвы, ведь они получают ссылки от своих родственников и друзей. А те, в свою очередь, также находятся под влиянием рекламной акции.

Ранее ЦБ сообщил, что телефонные мошенники активно звонят россиянам, представляясь полицейскими. Они сообщают о якобы массовой утечке банковских данных и выманивают персональную информацию платежных карт.

Наука и техника,Мегафон,
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