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10 часов назад

Интернет-мошенники атаковали россиян в мессенджерах

Газета.Ruиещё 1

С ноября 2022 года интернет-мошенники стали чаще использовать мессенджеры для обмана россиян, распространяя ссылки на фейковые онлайн-казино и инвестиционные платформы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «МегаФон».

Интернет-мошенники атаковали россиян в мессенджерах
Фото: UnsplashUnsplash

«Мошенники присылают сообщение со ссылкой, перейдя по которой пользователь якобы сможет что-то выиграть, например, iPhone. Нужно всего лишь ответить на несколько примитивных вопросов. Для получения приза вас попросят поделиться ссылкой на эту акцию со списком контактов», – отметил эксперт по расследованиям фрод-инцидентов «МегаФона» Борис Лопатин.

Сценарии, по которым пользователей обманывают на таких сайтах, отличаются лишь деталями. Итог же их посещения всегда один – мошенники под предлогом получения выигрыша мотивируют человека перевести «комиссию», а также передать конфиденциальную или банковскую информацию.

Коварство данной схемы, по словам Лопатина, кроется в требовании мошенников разослать ссылку своим контактам. Таким образом люди получают адреса вредоносных ресурсов от своих родственников, друзей и знакомых, что усыпляет бдительность жертвы.

Наука и техника,Мегафон,
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