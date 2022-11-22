Интернет-мошенники атаковали россиян в мессенджерах

«Мошенники присылают сообщение со ссылкой, перейдя по которой пользователь якобы сможет что-то выиграть, например, iPhone. Нужно всего лишь ответить на несколько примитивных вопросов. Для получения приза вас попросят поделиться ссылкой на эту акцию со списком контактов», – отметил эксперт по расследованиям фрод-инцидентов «МегаФона» Борис Лопатин.