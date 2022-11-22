Какой игровой смартфон первым получит Snapdragon 8 Gen 2

Пока что не известно, какой игровой смартфон первым получит новый флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2. Серди кандидатов Redmi K60 Gaming , серияRed Magic 8, ASUS ROG 7 и серия Black Shark 6. Ожидается, что K60 Gaming дебютирует в феврале 2023 года, Black Shark 6 — в конце первого квартала 2023 года, а о дате запуска ROG 7 пока ничего не известно.

Фото: Itzine.ru Itzine.ru

Первым смартфоном с Snapdragon 8 Gen 2 может стать Red Magic 8 Pro. Сегодня этот телефон с номером модели NX729J появился в базе TENAA и Bluetooth SIG.

Itzine.ru

Как правило, релиз смартфона происходит через месяц после того, как он появляется в базе Bluetooth SIG. Это значит, что релиз Red Magic 8 Pro может состояться до конца текущего года. Предыдущая линейка (Red Magic 7) была представлена в феврале 2022 года.