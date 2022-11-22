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4 часа назад

МТС запустила магазин приложений для Android с зарубежными играми

ТАСС

МТС запустила бету-версию магазина приложений AppBazar для операционной системы Android, в ней уже присутствуют зарубежные игры. Об этом сообщила пресс-служба компании.

МТС запустила собственный магазин для Android
Фото: InfinixInfinix

"МТС объявляет о запуске бета-версии магазина приложений AppBazar для ОС Android, в котором российские и зарубежные разработчики могут размещать, продвигать и монетизировать свои сервисы, а пользователи скачивать приложения и оплачивать их с помощью карт российских банков или со счета мобильного телефона", - сообщила компания.

На площадке доступно около 100 приложений от более чем 50 компаний, отметили в пресс-службе. В начале 2023 года планируется коммерческий запуск AppBazar.

В магазине приложений уже есть игры от зарубежных разработчиков, убедился корреспондент ТАСС. Среди них - от российско-британской компании Zeptolab, разработчики игры Cut the Rope, британская компания 8floor (Gnomes Garden), итальянская TuoMuseo (Father and Son), и другие. При этом в магазине всего три банковских приложения - "МТС-банк", "Почта банк" и "Дом.РФ".

"Мы рассчитываем, что к моменту коммерческого запуска AppBazar в нашем магазине будет представлено около 500 приложений, и их количество будет увеличиваться благодаря сотрудничеству с разработчиками", - отметил президент МТС Вячеслав Николаев.

Ранее о запуске бета-версии магазина приложений писала газета "Коммерсантъ". В августе 2022 года ТАСС со ссылкой на источник сообщил о разработке МТС магазина приложений. Соответствующую заявку на регистрацию товарного знака AppBazar МТС подал в Роспатент в конце июля 2022 года.

В России уже есть три магазина приложений. В апреле 2022 года открыт RuMarket, запущенный предпринимателем Анатолием Сморгонским. Также свой магазин приложений NashStore в середине мая был запущен АНО "Цифровые платформы". В конце мая VK при поддержке Минцифры запустил бета-версию российского магазина мобильных приложений RuStore.

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