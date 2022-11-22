Международная конференция Artificial Intelligence Journey начнется 23 ноября

Международная онлайн-конференция по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey начнется 23 ноября. Два дня подряд на ней будут выступать ведущие исследователи, ученые и предприниматели, технические специалисты в области искусственного интеллекта и машинного обучения, представители органов власти и организаций в сфере устойчивого развития. Конференцию откроют помощник президента РФ Максим Орешкин и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Первый день состоит из трех тематических направлений — научного (AI Journey Science), трека по популяризации искусственного интеллекта среди молодежи (AI Journey Junior) и трека про применение данных технологий в области ESG.

Видео дня

Научный трек начнется с прямой линии Александра Ведяхина с представителями технологических центров ИИ, на которой будут обсуждаться вопросы использования технологий искусственного интеллекта для решения глобальных и региональных проблем в области устойчивого развития.

Далее в формате keynote talks выступят известные ученые. В молодежной части конференции для учащихся средних и старших классов AI Journey Junior пройдут лекции по графам и методам машинного обучения, воркшопы и мастер-классы.

В конце первого дня будут подведены итоги международного соревнования по ИИ — AI Journey Contest, которое проводится при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI.

«Artificial Intelligence Journey — это площадка, на которой рождается будущее искусственного интеллекта, генерируются новые идеи и смыслы, идут знаковые дискуссии, которые определяют развитие индустрии на годы вперед. И одновременно это возможность для всех желающих приобщиться к искусственному интеллекту и попробовать применить его в своих отраслях. В этом году мы усилили научную составляющую AIJ и включили в программу конференции прямую линию с российскими и международными технологическими центрами ИИ, которые находятся на переднем крае науки», — отметил Александр Ведяхин.

Второй день конференции откроют заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и первый заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин.

Далее более подробно будет затронута тема применения технологий искусственного интеллекта в области медицины. Также в этот день своим опытом применения искусственного интеллекта поделятся ведущие ученые и исследователи.