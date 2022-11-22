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11 часов назад

Apple собирает аналитику iOS-устройств с персональным идентификатором

Anti-Malware.ru

Исследователи изучили аналитику iOS-устройств, которую собирает Apple, и убедились, что эту информацию можно связать с конкретным владельцем «яблочного» девайса. Штука в том, что купертиновцы утверждают ровно обратное.

Apple собирает аналитику iOS-устройств с персональным идентификатором
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно твиту Томми Миска, собираемые Apple сведения содержат некий идентификатор под именем “dsId“, который расшифровывается как Directory Services Identifier. Анализ показал, что dsId уникален для каждого аккаунта iCloud, а это значит, что его можно привязать к конкретному пользователю.

В результате dsId открывает доступ к таким сведениям, как имена, даты рождения, адреса электронной почты конкретных владельцев мобильных устройств. Миск указывает на интересную строчку, прописанную на странице официального сайта Apple: корпорация утверждает, что «с помощью собираемой информации нельзя идентифицировать пользователей».

Как оказалось, можно. В подтверждение эксперт прикрепил несколько скриншотов, на которых показано наличие идентификатора:

Anti-malware.ru
Anti-malware.ru
Anti-malware.ru

Зная дотошный подход Apple ко всему, что касается конфиденциальности пользователей (причём корпорация постоянно это подчёркивает), странно наблюдать использование подобных идентификаторов. Впрочем, купертиновцы пока не ответили на вопрос Миска, поэтому стоит дождаться официальных комментариев.

Наука и техника,Apple,
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