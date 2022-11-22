Когда взлетит лайнер МС-21

В программу субсидирования включены проекты по расширению производства двигателей ПД-14 для самолетов МС-21, ПС-90А для среднемагистральных Ту-214, ПД-8 для «Сухой Суперджет» и ТВ7-117СТ-01 для Ил-114-300. На эти цели предусмотрено более 44 миллиардов рублей. Деньги пойдут на приобретение необходимого оборудования, проведения его монтажа и установки, изготовление оснастки для расширения серийного производства авиамоторов. Такое постановление Правительства вступает в силу 22 ноября. В Совете Федерации пояснили «Парламентской газете», что мера поспособствует укреплению технологического суверенитета страны: до 2030 года появится более тысячи пассажирских самолетов на базе отечественных компонентов.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

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После того как в начале марта Boeing и Airbus объявили о прекращении технической поддержки своих бортов, в нашей стране возникли трудности с обслуживанием лайнеров. Отказ крупнейших производителей пассажирских самолетов продавать борты и комплектующие российским авиаперевозчикам привел к закономерному результату: в России заявили о возрождении отечественного авиастроения.

Согласно утвержденной в июне комплексной программе развития авиатранспортной отрасли, до 2030 года парк российских авиакомпаний должны пополнить более тысячи самолетов. Среди них — более 140 бортов SSJ New, 270 самолетов МС-21-310, по 70 машин Ил-114-300 и Ту-214. Общий объем финансирования программы в ближайшие семь лет составит более 770 миллиардов рублей.

В том числе будет расширена господдержка выпуска авиадвигателей для отечественных гражданских и военно-транспортных самолетов. На совещании с вице-премьерами 14 ноября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что на эти цели Объединенная двигателестроительная корпорация сможет использовать свыше 44 миллиардов рублей из бюджета.

В соответствии с постановлением средства пойдут на приобретение необходимого оборудования, проведение его монтажа и установки, изготовление оснастки для расширения серийного производства двигателей. Это позволит в течение двух лет выпустить около полусотни двигателей ПД-8 (для самолетов «Сухой Суперджет»), а также двадцати ПС-90А (для среднемагистральных Ту-214) и четырнадцати ПД-14 (для МС-21). В программу субсидирования включен также проект по производству турбовинтовых двигателей ТВ7-117СТ-01 для Ил-114-300.

Одновременно должны быть выполнены научно-исследовательские работы по созданию двигателя большой тяги ПД-35. Завершить разработку и создание прототипа этой уникальной силовой установки планируется до конца 2024 года.

По словам Михаила Мишустина, в условиях внешних санкций и ограничений требуется максимально сократить зависимость воздушного транспорта от иностранных материалов, комплектующих и оборудования.

Скоро полетим

Масштабная поддержка отечественного двигателестроения — это серьезный шаг к технологической самодостаточности в такой стратегической отрасли, как самолетостроение, считает первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

В рамках комплексной программы развития авиатранспортной отрасли до 2030 года, по его словам, запланированы к выпуску порядка десяти разных видов воздушных судов, «которые будут эксплуатироваться на местных линях, на среднемагистральном и дальнемагистральном плечах».

«Доверившись предложениям Запада, мы как-то упустили потенциал развития, считая, что международное разделение труда основано на честных и справедливых правилах. Мы рассчитывали, что оно будет удовлетворять наш спрос и предложения на рынке авиаперевозок, и мы будем наращивать авиамобильность граждан. А оказалось, что наши зарубежные партнеры используют инструменты международного сотрудничества как оружие. Поэтому важно, что Правительство быстро отреагировало на поручение президента и уже пошло ускорение двигателестроения», — пояснил сенатор «Парламентской газете».

Что касается композитного производства, то в Ульяновске и в других авиацентрах Российской Федерации быстро освоили эту технологию, всякие эмбарго, шантаж и технологические ограничения были преодолены. «И по двигателям преодолеем, — уточнил Рябухин. — И по всем другим импортозамещающим узлам и конструкциям с этой задачей справимся, потому что были всегда авиационной супердержавой. Теперь нам надо эти компетенции восстанавливать».

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что все работы по замещению импортных компонентов в российском лайнере МС-21 будут завершены в 2024 году, а сертификация отечественного двигателя ПД-14 для среднемагистрального пассажирского самолета намечена уже на следующий год. Об этом замглавы Минпромторга Олег Бочаров сообщил 20 октября в Совете Федерации на круглом столе, посвященном вопросам развития региональных и местных перевозок.

Замминистра напомнил, что еще в 2018 году своими санкциями США перекрыли поставки материалов для удлиненного композитного крыла самолета МС-21 (оно повышает экономичность машины и увеличивает ширину салона), но Объединенная авиастроительная корпорация и «Ростех» нашли решение — крыло было полностью импортозамещено. Параллельно «Пермские моторы» начали вести работу по двигателю, напомнил замминистра. Именно эта оперативно проделанная работа и позволяет сегодня замещать иностранные двигатели, заверил Бочаров.

По мнению ведущего российского эксперта в авиаотрасли Николая Никифорова, серийное производство линейки отечественных самолетов будет запущено ориентировочно в 2024-2025 годах. Об этом он сказал в пресс-центре «Парламентской газеты». «Есть тенденция к тому, что все-таки количество эксплуатируемых иностранных бортов будет уменьшаться. И нужно сделать так, чтобы компенсировать их уход, и эта тенденция достаточно хорошая», — сказал эксперт.