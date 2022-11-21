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2 часа назад

Маск провел сокращения в отделе продаж Twitter

Елена Прошина

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск, который недавно приобрел Twitter, провел сокращения в отделе продаж социальной сети. Об этом

Маск провел сокращения в отделе продаж Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

сообщает Bloomberg.

По данным агентства, увольнения начались в воскресенье, 20 ноября.

«Маск использует сокращения, чтобы сбалансировать оставшийся персонал в различных отделах компании», — рассказали Bloomberg анонимные источники.

По словам собеседников агентства, Маск выдвинул работникам отдела продаж ультиматум: остаться, но работать больше часов или уволиться с выплатой выходного пособия. Затем, сотрудники, которых решили сократить, получили соответствующее уведомление по электронной почте.

В Bloomberg отметили, что на сегодняшний день Маск уволил уже 2750 сотрудников. При этом предполагается, что их может оказаться еще больше, поскольку неизвестно завершил ли миллиардер сокращения или нет. На момент прихода Маска в Twitter в конце октября в его штабе трудилось свыше 7000 человек.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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