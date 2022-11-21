Маск провел сокращения в отделе продаж Twitter

По словам собеседников агентства, Маск выдвинул работникам отдела продаж ультиматум: остаться, но работать больше часов или уволиться с выплатой выходного пособия. Затем, сотрудники, которых решили сократить, получили соответствующее уведомление по электронной почте.

В Bloomberg отметили, что на сегодняшний день Маск уволил уже 2750 сотрудников. При этом предполагается, что их может оказаться еще больше, поскольку неизвестно завершил ли миллиардер сокращения или нет. На момент прихода Маска в Twitter в конце октября в его штабе трудилось свыше 7000 человек.