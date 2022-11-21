В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
2 часа назад

Бюджетный смартфон Xiaomi Mi A1 получил поддержку Android 13

Газета.Ru

Владельцы Xiaomi Mi A1 2017 года получили возможность обновить смартфон до Android 13, сообщает портал Gizmochina.

Xiaomi пятилетней давности обновили до Android 13
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что официальная поддержка Xiaomi Mi A1 была завершена вскоре после выхода Android 9. Несмотря на это энтузиасты продолжают поддерживать устройство с помощью кастомных прошивок. Среди проектов, которые выпустили прошивки на базе Android 13 для Mi A1, значатся Spark OS, PixelPlusUI, PixelExperience и ArrowOS.

В отличие от официальной прошивки с устаревшим патчем безопасности в кастомные версии своевременно вносятся актуальные исправления. К тому же пользователи могут загружать новые приложения, которые ранее не были доступны из-за несоответствия минимальным системным требованиям.

При этом в кастомных прошивках для Mi A1 нет фирменного приложения камеры, поддержки VoLTE, FM-радио и некоторых других функций. Однако пользователи могут использовать мод приложения Google Camera, а также вернуть функционал радио и VoLTE с помощью Root-прав.

Xiaomi Mi A1 вышел в 2017 году и стал одним из самых популярных смартфонов в программе Android One, в которой выходили устройства под управлением «чистого Android», оптимизированного командой Google.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители