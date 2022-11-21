Xiaomi пятилетней давности обновили до Android 13

Владельцы Xiaomi Mi A1 2017 года получили возможность обновить смартфон до Android 13, сообщает портал Gizmochina.

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Отмечается, что официальная поддержка Xiaomi Mi A1 была завершена вскоре после выхода Android 9. Несмотря на это энтузиасты продолжают поддерживать устройство с помощью кастомных прошивок. Среди проектов, которые выпустили прошивки на базе Android 13 для Mi A1, значатся Spark OS, PixelPlusUI, PixelExperience и ArrowOS.

В отличие от официальной прошивки с устаревшим патчем безопасности в кастомные версии своевременно вносятся актуальные исправления. К тому же пользователи могут загружать новые приложения, которые ранее не были доступны из-за несоответствия минимальным системным требованиям.

При этом в кастомных прошивках для Mi A1 нет фирменного приложения камеры, поддержки VoLTE, FM-радио и некоторых других функций. Однако пользователи могут использовать мод приложения Google Camera, а также вернуть функционал радио и VoLTE с помощью Root-прав.