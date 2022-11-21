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4 часа назад

Американский космический корабль Orion совершил облет Луны

Елена Прошина

Космический корабль Orion в понедельник, 21 ноября, совершил облет Луны. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу NASA.

Американский космический корабль Orion совершил облет Луны
Фото: NASANASA

Отмечается, что в районе невидимой с Земли стороны спутника в 07:44 по времени Восточного побережья США (15:44 по Москве) на 2,5 мин. был включен маршевый двигатель.

По данным агентства, через 13 минут после этого Orion пролетел на высоте всего 130 км от поверхности Луны и затем начал от нее постепенно удаляться.

В NASA подчеркнули, что корабль пролетел, в частности, над тем местом, где в 1969 году приземлился американский пилотируемый Apollo 11.

Уточняется, что Orion в пятницу, 25 ноября, должен будет выйти на дальнюю ретроградную орбиту Луны. На ней он пробудет шесть дней. После этого аппарат совершит еще один облет спутника и направится к Земле.

Наука и техника,NASA,
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