Ученые рассказали, как исчезли крупные животные Мадагаскара

Ученые обнаружили, что исчезновение многих видов крупных животных Мадагаскара около тысячи лет назад было связано с завозом зверей из других областей, а также с изменением ландшафта человеком. Среди исчезнувших видов — птица дронт, или додо, лемуры размером с гориллу, слоновые птицы высотой три метра и карликовые бегемоты. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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В последние годы дебаты о причинах вымирания мегафауны (животных, масса тела которых больше 40-45 кг) на Мадагаскаре в основном сводились к изменению климата в прошлом и чрезмерной охоте со стороны недавно прибывших людей. Новое исследование показывает, что эти факторы не были окончательной причиной вымирания животных.

Ученые раскопали три прибрежных пруда и пещеру на юго-западе острова и провели радиоуглеродное датирование останков вымершей мегафауны, завезенных животных и других признаков человеческой деятельности. Они обнаружили, что мегафауна Мадагаскара пережила несколько засушливых периодов за последние 6 тысяч лет. Когда водные ресурсы были скудны, животные мигрировали. Признаки человеческой деятельности, например измененные кости и раковины, начали появляться в течение последних 2 тысяч лет.

Исследователи также обнаружили резкое увеличение количества древесного угля и костей одомашненных видов животных, таких как крупный рогатый скот зебу и собаки. Время этих изменений, вызванных деятельностью человека, совпадает с исчезновением мегафауны — около тысячи лет назад. Это означает, что вымирание крупных животных на острове было вызвано не просто присутствием охотников, как считалось ранее, а освоением и изменением пространства человеком. Например, люди выжигали леса, чтобы выращивать пастбищные виды животных.