В Международную систему единиц ввели новые обозначения

В Международную систему единиц (СИ) добавили новые обозначения (префиксы) для выражения самых больших и самых маленьких измерений в мире. Обновление произошло впервые за последние 30 лет, сообщает AFP.

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Необходимость в введении новых префиксов возникла в связи с постоянным ростом объемов данных. Так, международная группа ученых ввела приставки ронна и кветта для самых больших чисел и ронто и кекто для маленьких.

Решение было принято на 27-й Генеральной конференции по мерам и весам в Париже, в которой принимали участие ученые и представители правительств со всего мира. Конференция собирается раз в четыре года.

В 1991 году в Международную систему добавили префиксы зетта и йотта (йоттаметр – это единица, за которой следуют 24 нуля). Но сейчас, по словам экспертов, даже таких единиц становится недостаточно.

Роннаграмм представляет собой единицу с 27 нулями. Ученые пояснили, что Земля весит примерно шесть роннаграмм.

Кветтаграмм – единица с 30 нулями. Вес планеты Юпитер составляет около двух кветтаграмм.

Ученые пояснили, что буквы R и Q были единственными, которые не использовались для других символов, поэтому их выбрали для новых префиксов. Полный вариант основан на греческом и латинском языках.

«Новые префиксы должны обеспечить будущее системы и удовлетворить потребность мира в более высоких цифрах, по крайней мере, в течение следующих 20-25 лет», – отметил глава отдела метрологии Национальной физической лаборатории Великобритании Ричард Браун.