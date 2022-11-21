Марс 4,5 млрд лет назад был покрыт океанами

Марс 4,5 млрд назад был покрыт океанами глубиной 300-1000 метров. Об этом сообщили ученые из Копенгагенского университета.

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Они надеются, что результаты их исследования приблизят человечество к ответу на вопрос, была ли когда-то жизнь на Марсе. Эта планета в два раза меньше Земли, и на ней когда-то были океаны. Воду доставили на Марс астероиды, состоящие из льда, считают эксперты. На них же прибыли и важные для создания живых организмов аминокислоты. По оценкам исследователей, все это произошло в течение первых 100 миллионов лет существования Красной планеты.

После этого периода произошло нечто катастрофическое для потенциальной жизни. Предположительно — гигантское столкновение с другой планетой. Оно сформировало систему Земли и Луны, но уничтожило все живое на Марсе.

Чтобы прийти к таким выводам, ученые подвергли тщательному анализу метеорит, возраст которого составляет миллиарды лет. Он является фрагментом первоначальной коры Марса. В метеорите записана история бомбардировок планеты космическими объектами, считают исследователи. В отличие от Земли, на Марсе глубоко под поверхностью нет тектонических плит, поскольку раскаленная горная порода давно остыла, образовав скалистую мантию. В результате марсианская кора остается статичной, сохраняя поверхность планеты неизменной. Это позволяет изучать прошлое Марса таким образом, который невозможен на Земле.

Тектоника плит на нашей планете стерла все свидетельства того, что произошло за первые 500 миллионов лет ее истории. Пластины постоянно перемещаются и разрушаются в недрах. А вот поверхность Марса сохраняет память о самой ранней истории, передает The Daily Mail.