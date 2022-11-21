Россиянам рассказали, как защититься от мошенников в "черную пятницу"

Аналитик по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Артур Янбулатов в разговоре с «Лентой.ру» перечислил способы защиты от мошенников во время «черной пятницы».

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Прежде всего, эксперт рекомендовал сравнивать цену на товары с аналогами на других сайтах. После стоит узнать, с чем связана скидка. Если есть подозрения и что-то смущает, то безопаснее отказаться от покупки. Он также напомнил, что во время распродаж мошенники часто используют фишинговые сайты — страницы, созданные для кражи денег и личных данных.

Кроме того, Янбулатов упомянул и о другой схеме – рассылки о несуществующих акциях, в которых утверждается о распродаже товаров компании из-за остановки бизнеса в России.

«Для защиты от мошенников всегда отслеживайте адреса сайтов, проверяйте значок замочка перед ссылкой и протокол https, скачайте антивирус и антиспам-фильтр на компьютер и смартфон», — сказал IT-эксперт.

Он также призвал внимательно загружать приложения из онлайн-маркетов, чтобы не скачать случайно программу злоумышленников.