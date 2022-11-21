В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
49 минут назад

IT-эксперт Янбулатов объяснил, как защититься от мошенников в "черную пятницу"

Газета.Ruиещё 3

Аналитик по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Артур Янбулатов в разговоре с «Лентой.ру» перечислил способы защиты от мошенников во время «черной пятницы».

Россиянам рассказали, как защититься от мошенников в "черную пятницу"
Фото: Газета.руГазета.ру

Прежде всего, эксперт рекомендовал сравнивать цену на товары с аналогами на других сайтах. После стоит узнать, с чем связана скидка. Если есть подозрения и что-то смущает, то безопаснее отказаться от покупки. Он также напомнил, что во время распродаж мошенники часто используют фишинговые сайты — страницы, созданные для кражи денег и личных данных.

Кроме того, Янбулатов упомянул и о другой схеме – рассылки о несуществующих акциях, в которых утверждается о распродаже товаров компании из-за остановки бизнеса в России.

«Для защиты от мошенников всегда отслеживайте адреса сайтов, проверяйте значок замочка перед ссылкой и протокол https, скачайте антивирус и антиспам-фильтр на компьютер и смартфон», — сказал IT-эксперт.

Он также призвал внимательно загружать приложения из онлайн-маркетов, чтобы не скачать случайно программу злоумышленников.

Ранее руководитель направления e-commerce по работе с маркетплейсами фулфилмент-оператора «TEAM DEEM» Дарья Татаринова рассказала, как уберечь себя от лишних трат в «черную пятницу».

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители