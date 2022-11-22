В Британии обнаружили 8400 монет XIII-IV веков

На территории Великобритании обнаружили крупный клад средневековых монет. Об этом сообщает Daily Record.

Фото: D&G Standard D&G Standard

Находка была совершена около шотландского города Данскор. По словам спикера отряда по поиску сокровищ, это один из самых крупных средневековых кладов монет в истории Шотландии.

«Сейчас каждая монета каталогизируется. Это требует идентификации, фотографирования, измерения и взвешивания каждой из них», — поясняют специалисты.

Всего клад насчитывает 8400 серебряных монет.

Согласно шотландскому законодательству, любой обнаруженный артефакт, имеющий археологическое значение, независимо от того, сделан ли он из драгоценных металлов или нет, принадлежит Короне и должен быть передан властям.

Однако Корона не всегда реализует свои права. Решение принимается каждый раз индивидуально, на основании рекомендаций шотландской группы по распределению археологических находок.