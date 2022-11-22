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1 час назад

В Британии обнаружили 8400 монет XIII-IV веков

Газета.Ruиещё 12

На территории Великобритании обнаружили крупный клад средневековых монет. Об этом сообщает Daily Record.

В Британии обнаружили 8400 монет XIII-IV веков
Фото: D&G StandardD&G Standard

Находка была совершена около шотландского города Данскор. По словам спикера отряда по поиску сокровищ, это один из самых крупных средневековых кладов монет в истории Шотландии.

«Сейчас каждая монета каталогизируется. Это требует идентификации, фотографирования, измерения и взвешивания каждой из них», — поясняют специалисты.

Всего клад насчитывает 8400 серебряных монет.

Согласно шотландскому законодательству, любой обнаруженный артефакт, имеющий археологическое значение, независимо от того, сделан ли он из драгоценных металлов или нет, принадлежит Короне и должен быть передан властям.

Однако Корона не всегда реализует свои права. Решение принимается каждый раз индивидуально, на основании рекомендаций шотландской группы по распределению археологических находок.

Если государство забирает находку, нашедший получает выплату «ex gratia».

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