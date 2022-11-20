Пользователи TikTok смогут покупать книги прямо на платформе

Платформа коротких видео TikTok объявила о сотрудничестве с такими издателями, как HarperCollins и Bloomsbury в Соединенном Королевстве. Впервые пользователи могут покупать книги напрямую через TikTok. Об этом сообщает издание Guardian.

HarperCollins — одна из крупнейших издательских компаний в мире, а Bloomsbury опубликовала самые продаваемые романы, такие как «Гарри Поттер». Помимо крупных и авторитетных издательств, TikTok также сотрудничает с рядом независимых книжных магазинов, таких как Ibada London.

Это не первое сотрудничество TikTok и книгоиздателей. В сентябре этого года TikTok объявил о партнерстве с издателем Penguin Random House для запуска новой функции, которая позволяет пользователям напрямую ссылаться на страницу книги при публикации книги в видео. До этого TikTok также запустил совместное мероприятие «Летнее чтение» с Barnes & Noble, крупнейшим розничным продавцом книг в США.