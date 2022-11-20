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8 часов назад

Пользователи TikTok смогут покупать книги прямо на платформе

FBM.ru

Платформа коротких видео TikTok объявила о сотрудничестве с такими издателями, как HarperCollins и Bloomsbury в Соединенном Королевстве. Впервые пользователи могут покупать книги напрямую через TikTok. Об этом сообщает издание Guardian.

Пользователи TikTok смогут покупать книги прямо на платформе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

HarperCollins — одна из крупнейших издательских компаний в мире, а Bloomsbury опубликовала самые продаваемые романы, такие как «Гарри Поттер». Помимо крупных и авторитетных издательств, TikTok также сотрудничает с рядом независимых книжных магазинов, таких как Ibada London.

Это не первое сотрудничество TikTok и книгоиздателей. В сентябре этого года TikTok объявил о партнерстве с издателем Penguin Random House для запуска новой функции, которая позволяет пользователям напрямую ссылаться на страницу книги при публикации книги в видео. До этого TikTok также запустил совместное мероприятие «Летнее чтение» с Barnes & Noble, крупнейшим розничным продавцом книг в США.

Сотрудничество TikTok с книготорговцами строится на книжном сообществе BookTok. В начале 2020 года пользователи спонтанно создали это сообщество о книгах и чтении, на данный момент BookTok стал одним из самых активных сообществ на TikTok, а связанные видео просмотрели более 88 миллиардов раз.

Наука и техника,Гарри Поттер,
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