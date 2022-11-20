Ученый предупредил о высокой изменчивости коронавируса

Изменчивость коронавируса намного выше аналогичного показателя у гриппа, в связи с чем он продолжит менять свои формы. Об этом в беседе с ТАСС предупредил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург .

«Разнообразие, которое на выходе в виде эпидемически значимых штаммов (коронавируса — Прим. ред.) потом возникает, гораздо выше, чем у вируса гриппа, у которого другая совершенно экология», — отметил он.

Ученый напомнил, что коронавирус сохраняется у людей с иммунодефицитом, большое число которых проживает во всем мире, особенно в Африке. В связи с этим Гинцбург призвал не пренебрегать ревакцинацией, поскольку COVID-19 значительно повышает риск образования тромбов.