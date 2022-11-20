Маск разбанил Трампа в Twitter

Илон Маск запустил голосование в Twitter, предложив пользователям решить, стоит ли восстановить аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в соцсети. 52% опрошенных высказались за отмену блокировки аккаунта. Однако несмотря на то, что Маск сразу разморозил страницу бывшего президента США, республиканец заявил, что не собирается возвращаться в эту соцсеть, предпочитая пользоваться своей платформой Truth Social.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Глава Twitter Илон Маск восстановил аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа после проведения опроса в соцсети. В голосовании приняли участие 15 млн пользователей Twitter: 51,8% выступили за возвращение экс-президента, 48,2% — против.

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«Народ высказался. Трамп будет восстановлен», — заявил Маск по итогам опроса.

Он сопроводил свой пост латинской поговоркой Vox Populi, Vox Dei (голос народа — голос Бога).

Незадолго до окончания голосования Маск сообщил об атаке «армии ботов и троллей».

«Несколько интересных уроков для чистки будущих опросов», — резюмировал глава Twitter.

Почти сразу после подведения итогов опроса профиль Трампа в соцсети стал активен, а число подписчиков менее чем за час выросло на 1,3 млн. За несколько часов на него вновь подписались 9,2 млн человек. При этом до блокировки, которая произошла 8 января 2021 года, число «фолловеров» Трампа в Twitter составляло свыше 90 млн пользователей.

На странице, созданной в марте 2009 года, сохранились все записи республиканца. Последнее сообщение датируется 8 января 2021 года.

Трамп не единственный, кого разблокировало новое руководство Twitter. 18 ноября был вновь открыт доступ к аккаунтам комика Кэти Гриффин, психолога Джордана Питерсона и журнала «Вавилонская пчелка», подвергшиеся блокировке при прежнем руководстве платформы.

Трамп отказался возвращаться

В свою очередь сам экс-президент США заявил, что не собирается возвращаться в Twitter вне зависимости от итогов опроса.

В своей соцсети Truth Social он написал:

«Голосуйте положительно, но не беспокойтесь, мы никуда не собираемся. Truth Social особенная».

Ранее Трамп, комментируя покупку Twitter Илоном Маском, заявил, что эта соцеть обрела «адекватное руководство». Тогда он не стал отвечать, будет ли когда-либо пользоваться Twitter, если его аккаунт разблокируют.

История блокировки

Верифицированный аккаунт @realDonaldTrump заморозили 8 января 2021 года — спустя два дня после того, как сторонники Трампа организовали штурм Капитолия, пытаясь сорвать утверждение конгрессом победы демократа Джо Байдена на президентских выборах. Руководство соцсети считало, что твиты Трампа могут побудить людей начать беспорядки, поскольку политик призывал к мирному протесту и заявлял, что его победа на выборах оказалась «украдена».

Страницы бывшего американского президента также заблокировали крупнейшие социальные платформы, в том числе Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и YouTube.

Трамп назвал блокировку «полным позором» и «унижением» для США и заявил, что лишился свободы слова, потому что «леворадикальные дурни боятся правды».

«Эти коррумпированные компании должны заплатить политическую цену, и им больше никогда нельзя позволять разрушать и превращать в руины наш выборный процесс», — добавил он.

Илон Маск в мае 2022 года назвал ошибкой вечную блокировку Трампа в Twitter.

«Это оттолкнуло большую часть населения страны <...> Я бы отменил решение о бессрочной блокировке, но Twitter пока мне не принадлежит, так что нельзя говорить о том, что это обязательно произойдет», — говорил он.

По мнению предпринимателя, соцсеть должна применять бессрочные блокировки только в отношении аккаунтов-ботов и спам-аккаунтов. В конце октября Маск купил Twitter за $44 млрд, пообещав ослабить правила модерации и пересмотреть верификацию пользователей.

Собственная соцсеть Трампа

В октябре 2021 года команда Трампа объявила, что в первом квартале 2022 года запустит соцсеть Truth Social, призванную «дать голос всем». Ее созданием занялась компания Trump Media & Technology Group, которая заявила о противостоянии «консорциуму либеральных медиа» и крупным технологическим компаниям. Запуск социальной сети состоялся 21 февраля 2022 года

«Мы живем в мире, где «Талибан» (организация запрещена в России) имеет огромное присутствие в твиттере, но вашего любимого американского президента заставили замолчать. Это неприемлемо», — комментировал Трамп запуск соцсети.

После приобретения Маском Twitter многие эксперты прогнозировали, что ажиотаж на Truth Social существенно снизится, писал Bloomberg. Сам Маск заявлял, что Truth Social существует исключительно из-за чрезмерной цензуры в Twitter.

Truth Social позиционирует себя как социальная сеть без политической цензуры, созданной для «свободного выражения мнений». Интерфейс платформы имеет схожее оформление с Twitter. Пользователи могут публиковать сообщения («truths») и делиться ими с другими пользователями («retruths»). Лента новостей называется «лентой правды» («truth feed»).

При этом ряд американских СМИ, в частности The New York Times и Politico, считают, что в соцсети бывшего президента США распространяются теории заговора и ультраправые идеи.

Некоммерческая исследовательская организация Advance Democracy, изучающая дезинформацию и угрозы выборам сообщила, что в соцсети активны пользователи, поддерживающие теорию заговора QAnon.

Верящие в эту теорию считают, что сатанистское общество педофилов под названием Deep State включает в себя политиков-демократов (в том числе Джо Байдена, Хиллари Клинтон, Барака Обаму и так далее), представителей шоу-бизнеса и религиозных лидеров. Власти Deep State противостоит, прежде всего, республиканец Трамп, убеждены активисты QAnon.