Разработан плавающий баттерфляем робот

Вдохновившись биомеханикой мантов, американские ученые разработали баттерфляй-ботов. Такое название им дано из-за того, что их движения при плавании похожи на стиль баттерфляй. Эти роботы имеют крылья, которые обладают двумя стабильными состояниями. Принцип работы этих крыльев похож на заколки для волос. Они могут сохранять одну форму до того, как к ним будет приложено определенное усилие. После этого они сменят форму, причем это состояние тоже будет стабильно. Тяговая сила берется именно из крыльев, но они пассивно двигаются за счет мягкого тела. Ученые смогли разработать два типа роботов. Один из них имеет всего один «привод» — тело, контролирующее крылья. Благодаря этому он обладает высокой скоростью — 3,74 длины тела в секунду. Второй робот более маневренный и имеет отдельные «приводы» для каждого крыла, что позволяет ему делать крутые повороты. Скорость этого робота ниже и составляет 1,7 длины тела в секунду.