Обнаружена гигантская вымершая черепаха-левиафан

Недавно обнаруженная морская черепаха, жившая 72 млн лет назад, была просто гигантской. Ископаемые свидетельства показывают, что ее длина могла достигать 3,74 метра, что делает ее одной из самых крупных морских черепах из когда-либо найденных.

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Группа палеонтологов из Автономного университета Барселоны опубликовала исследование об ископаемом в журнале Scientific Reports. Размеры черепахи позволили ей получить название Leviathanochelys aenigmatica, что является отсылкой к огромному мифологическому морскому чудовищу Левиафану.

Окаменелость была раскопана по частям в период с 2016 по 2021 год на северо-востоке Испании. Исследователи обнаружили почти полный таз и части верхней раковины.

"Образец обладает характерным выступом кости, выступающим вперед из передней части таза", - говорится в заявлении журнала Scientific Reports. "Эта особенность отличается от других морских черепах и указывает на то, что Leviathanochelys представляет собой новый таксон древних морских черепах".