В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
16 часов назад

Длина тела 3,74 метра: найдена гигантская вымершая черепаха-левиафан

Ferra.ruиещё 3

Недавно обнаруженная морская черепаха, жившая 72 млн лет назад, была просто гигантской. Ископаемые свидетельства показывают, что ее длина могла достигать 3,74 метра, что делает ее одной из самых крупных морских черепах из когда-либо найденных.

Обнаружена гигантская вымершая черепаха-левиафан
Фото: ferra.ruferra.ru

Группа палеонтологов из Автономного университета Барселоны опубликовала исследование об ископаемом в журнале Scientific Reports. Размеры черепахи позволили ей получить название Leviathanochelys aenigmatica, что является отсылкой к огромному мифологическому морскому чудовищу Левиафану.

Окаменелость была раскопана по частям в период с 2016 по 2021 год на северо-востоке Испании. Исследователи обнаружили почти полный таз и части верхней раковины.

"Образец обладает характерным выступом кости, выступающим вперед из передней части таза", - говорится в заявлении журнала Scientific Reports. "Эта особенность отличается от других морских черепах и указывает на то, что Leviathanochelys представляет собой новый таксон древних морских черепах".

Предполагаемый размер черепахи делает ее крупнейшей из когда-либо обнаруженных в Европе.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители