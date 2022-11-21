Как создать опрос в чате WhatsApp

Свежее обновление WhatsApp открыло возможность создания опросов в чате для всех пользователей: ранее эта функция была доступна лишь ограниченному кругу бета-тестеров. Сейчас мы расскажем, как ей пользоваться.
Фото: ТАССТАСС
Откройте WhatsApp.
Перейдите в диалог, где вы хотите создать опрос, и нажмите на кнопку «Прикрепить».
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Выберите опцию «Опрос». Если такой опции нет в меню, попробуйте обновить WhatsApp.
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Введите вопрос и варианты ответа.
Нажмите на кнопку отправки сообщения — и опрос появится в диалоге.