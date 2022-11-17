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1 час назад

WhatsApp начнёт автоматически отключать звук уведомлений в слишком быстрых переписках

Ferra.ru

Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали новую функцию, связанную с уведомлениями о сообщениях из больших групповых чатов.

WhatsApp начнёт отключать звук уведомлений в слишком быстрых переписках
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В октябре WhatsApp сделал возможным создавать большие чаты до 1024 участников, но при переписке в таких группах пользователя заваливает огромным количеством уведомлений о новых сообщениях. Это вызывает неудобства.

Поэтому разработчики добавили в мессенджер функцию автоматического отключения звука уведомлений о сообщениях, чтобы снизить «навязчивость» чатов.

На этапе бета-тестирования функцией смогут воспользоваться только пользователи, попавшие в фокус-группы. Когда функция станет доступна широкой аудитории, не сообщается.

«WhatsApp выпускает возможность автоматического отключения звука в больших групповых чатах, чтобы уменьшить количество уведомлений», — сообщили разработчики.

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