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45 минут назад

В WhatsApp появится новая функция

Никита Бородкин

В мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена) появилась возможность отправлять сообщения самому себе. Как сообщает RuNews24, обновление до версий WhatsApp 22.23.74 для iOS и 2.22.23.77 для Android позволяет пользователям писать себе сообщения с файлами и ссылками.

В WhatsApp появится новая функция
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эта возможность поможет пользователям оставлять заметки и документы на будущее прямо в мессенджере. Отметим, что подобная функция уже давно реализована в Telegram, который позволяет отправлять сообщения в «Избранное».

В ближайшее время в мессенджере также появится новая функция автоматического отключения уведомлений из сообществ с большим количеством людей. Чтобы проверить новые сообщения, пользователю придется зайти в мессенджер.

Разработчики пояснили, что нововведение обусловлено заботой о людях, поскольку сообщения в группах с большим числом участников приходят очень часто, отвлекая их от дел или попросту раздражая.

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