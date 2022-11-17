Названы крупнейшие загрязнители планеты пластиком

Организация «Освободись от пластика» (Break Free From Plastic), коалиция объединяющая около 11 000 организаций по всему миру, работающих над сокращением использования одноразового пластика, выпустила отчет Brand Audit, который показал, что Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Unilever и Mondelez входят в число крупнейших загрязнителей окружающей среды в мире по пластиковым отходам.

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Чтобы составит отчет, организация проанализировала данные о сборе мусора за последние пять лет с помощью более чем 200 000 добровольцев в 87 местах на планете.

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Компания Coca-Cola возглавляет список пять лет подряд, несмотря на то, что компания провела несколько экологических кампаний, утверждая, что пытается контролировать свои пластиковые отходы.

На основе данных отчета активистами в Маниле был подан судебный иск против Coca-Cola , Pepsi Cola, Nestlé, Unilever, Procter and Gamble, Colgate Palmolive и Universal Robina Corp (URC) с требованием положить конец пластиковой упаковке или удаление ярлыка «переработай меня», назвав его «вводящим в заблуждение».

Пластиковая упаковка чаще всего встречается в пищевых продуктах, за ней следуют товары для дома, товары, связанные с курением и упаковочные материалы.

Маленькие пакетики и пластиковая упаковка были тревожной тенденцией в Азии и Африке. В Азии компании продают продукты питания, предметы личной гигиены и товары для дома в пакетиках, что является преднамеренной корпоративной стратегией по сбыту продуктов в небольших количествах по низкой цене, чтобы привлечь потребителей в странах с развивающейся экономикой.

«Сообщества страдают от последствий этих неперерабатываемых малоценных отходов, которые засоряют водные пути, обременяют системы управления отходами и их работников, подрывают средства к существованию прибрежных сообществ, создают риски для здоровья и загрязняют пищевые системы», — говорится в отчете.

Обеспечить политику, которая значительно сократит производство пластика и возложит на корпорации ответственность за этот глобальный кризис могло бы общемировое соглашении по пластмассам, отмечается в документе.

«Проверенные решения, основанные на повторном использовании, уже существуют и продемонстрировали успех как в странах глобального Севера, так и в странах глобального Юга», — добавляется в отчете.

Фон Эрнандес, глобальный координатор организации «Освободись от пластика», сказал: «На протяжении десятилетий общественность приучали верить, что проблема пластикового загрязнения, которая сейчас проявляется в беспрецедентном, пагубном и широкомасштабном загрязнении всей жизни на планете , было вызвано их собственной недисциплинированностью и неспособностью правительств создать и внедрить надлежащие системы управления отходами».

«Аудит брендов теперь выявил настоящие причины этого кризиса — и это связано с безответственной и хищнической практикой корпораций, насыщающих наши общества одноразовыми пластиками всех видов без учета того, как с ними можно справиться в экологически безопасным и щадящим образом», — сказал он.