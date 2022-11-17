Борисов счел пока невозможным приезд главы NASA в Россию

Глава NASA Билл Нельсон не сможет приехать в Россию пока политическая обстановка не изменится. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.
"Что касается встречи с господином Нельсоном - до тех пор, пока политическая обстановка не изменится, ни его приезд в Россию, ни мой в США невозможен", - заявил Борисов.
По словам гендиректора Роскосмоса, его участие во Всемирном космическом конгрессе в Париже не состоялось, так как делегации госкорпорации не дали визы.
"Вот вам еще один пример глупости и недальновидности со стороны Евросоюза. На конгрессе должны были обсуждаться планы по исследованию дальнего космоса, а не позиция по Украине. И пока нет признаков того, что в ближайшие дни что-то изменится в лучшую сторону", - сказал Борисов.
В октябре исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил журналистам, что встреча главы Роскосмоса Борисова с руководителем Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Нельсоном прорабатывается и "теоретически может" состояться до конца текущего года.