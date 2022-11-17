Борисов счел пока невозможным приезд главы NASA в Россию

"Вот вам еще один пример глупости и недальновидности со стороны Евросоюза. На конгрессе должны были обсуждаться планы по исследованию дальнего космоса, а не позиция по Украине. И пока нет признаков того, что в ближайшие дни что-то изменится в лучшую сторону", - сказал Борисов.